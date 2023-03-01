Kırşehir jandarmadan aranan şahıs operasyonu

Yapılan çalışmalarda 26 aranan şahıstan 6'sı tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonrası Şubat ayı içerisinde farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslar arasında yakalanan F.K.'nin ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından' hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.