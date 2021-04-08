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Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonu yapıldı.


3 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda ; 1 adet ruhsatsız Vikon marka av tüfeği, 2 adet otomatik av tüfeği Şarjörü, 22 adet ruhsatsız av tüfeği fişeği, 8 adet 9mm. Tabanca fişeği, 282 adet Sikke, 13 adet Obje, 1 adet Süper Star 300 marka hassas alan arama dedektörü, 1 adet dedektör aparatı ve 2 adet akü ele geçirildi.


D.T., A.G., ve D.K isimli şahıslar yapılan ve tarihi değeri olan eserlerle birlikte adli mercilere sevk edildi.

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