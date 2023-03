Kırşehir jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklu

Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de yabancı uyruklular üzerinde yapılan araştırmada A.M. adlı bir kişi hakkında inceleme başlatıldı. Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M., Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda göz altına alındı. İl Jandarma komutanlığı'nda ifadesi alınan A.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kırşehir E tipi cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma timlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.