İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklu

Kırşehir İl jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de yabancı uyruklular üzerinde yapılan araştırmada A.M. adlı bir kişi hakkında inceleme başlatıldı. Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M., Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda göz altına alındı. İl Jandarma komutanlığı'nda ifadesi alınan A.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kırşehir E tipi cezaevine gönderildi.


Öte yandan, jandarma timlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

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