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Kırşehir jandarma'dan uyuşturucu madde operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 58 kök kenevir ile bin 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında S.C. ve F.G., isimli kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ektiği bilgisi ile harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları sonrasında şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Yapılan aramalarda 58 kök kenevir bitkisi, bin 850 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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