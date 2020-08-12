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Kırşehir jandarmasından tarihi eser operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikke, yüzük, bileklik ve çeşitli objeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Gaziantep'den Kırşehir'e tarihi eser getirileceği bilgisinin alınmasıyla Mucur ilçesi İnanç Köyü sınırları içerisinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.Ö. ve H.Y. isimli şahısların araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin 576 adet sikke, 25 adet yüzük, 2 adet bileklik, 31 adet obje, 2 adet alan arama çubuğu, 2 adet sahte Amerikan Doları ve 2 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.


Jandarmada alınan ifadelerinin ardından şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edilecek.

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