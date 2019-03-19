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Kırşehir-Kırıkkale yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kırşehir-Kırıkkale karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale yolunda H.G. idaresindeki 34 REN 18 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayseri istikametinden gelen Salman Hassan idaresindeki Irak plakalı bir otomobille çarpıştı. Kazada Irak uyruklu sürücü Hassan ile aynı aileden isimleri tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan tırda yolcu olarak bulunan Z.G. ve M.G., yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza yerine gelen Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de olayla ilgili bilgi aldı. Kazada ölen Iraklı ailenin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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