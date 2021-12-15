Kırşehir ‘Kitap Günleri' sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 2 Aralık tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan ‘Kitap Günleri' sona erdi.

Söyleşi ve imza günleri programlarının yapıldığı kitap günleri etkinlikleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazarın Kırşehir'de bulunduğunu söyledi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapamadığımız kitap günlerini kısıtlamaların kalmasıyla birlikte organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu hayata geçirmiş olduk” dedi.

Tarih ve kültür şehri Kırşehir'de kitap günleri etkinliklerinin önemsendiğini aktaran Ekicioğlu, “Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.