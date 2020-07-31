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Kırşehir Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı, Kırşehir genelinde huzur içerisinde kutlanıyor.


İslâm coğrafyasını ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı nedeniyle Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri alınarak kılınan bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ile vatandaşlarımız katıldı. Kurban Bayramında paylaşma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığını belirten Vali İbrahim Akın, “Mübarek Kurban Bayramı kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olan insanlara her zaman kol kanat germemiz fikrini canlı tutar. Bu bayramda da her zaman olduğu gibi, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyeceğimize inanıyor, Kırşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca, bayramlaşma ziyaretlerinde Korona virüs tedbirlerine uyma konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” dedi.


Bayramlaşma töreni, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından Vali Akın ve beraberindeki protokolün vatandaşlarla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak bayramlaşması ile sona erdi.

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