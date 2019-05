Kırşehir medyası Emek ve Dayanışma Gününde birliktelik mesajı verdi

Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti'nin (KIRGARAT-C) organizasyonuyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Kırşehir Medyası birliktelik mesajı verdi.

Ağalar Konağında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen yayın organları temsilcileri, oluşturdukları birliktelik ruhuyla Kırşehir'de medyanın tek ses olduğunu ifade etti. Cemiyetin organizasyonuyla düzenlenen kahvaltıda KIRGARAT-C Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, ekonomik krizin medya devlerini Kırşehir'de tasarrufa yönelttiğini söyledi. Programa Anadolu Ajansı Kırşehir Temsilcisi Abdullah Yıldız, Serkan Güner, İhlas Haber Ajansı Kırşehir Temsilcisi ve KIRGARAT-C Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enderhan Öz, AHİ Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Havva Karakaya, Haber 24 – Ahi Yurdu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alparslan Demirbaş, Kırşehir Çiğdem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Seyit Gazioğlu, Yazı İşleri Müdürü Salih Güner, Hâkimiyet Medya Yöneticisi Aykut Aktaş, Çınar Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seda Kızıltepe Baysal, Mucur Gazetesi İmtiyaz Sahibi, KIRGARAT- C Yönetim Kurulu Üyesi Sait Uyar, Arena Gazetesi Editörü Sümeyye Şahin, Arena Gazetesi Muhabiri ve KIRGARAT- C Basın Sözcüsü Didem Ceylan katıldı. Kırşehir'in zengin bir kültüre sahip olduğunu ifade eden KIRGARAT-C Başkanı Sait Yanık, “Kırşehir'de her bir yayın kuruluşu, onlarca kişi istihdam ediyor. Ekonomik açmazın gazete ve televizyonları zorladığı günlerde, Kırşehir medyasının çatımızda gösterdiği bütünlük, kamuoyuna da ‘Biz Büyük Bir Aileyiz' mesajı ile yansıyacaktır” dedi. Kırşehir'de kurulduğu 2012 yılından sonra 54 Cemiyet Başkanının Türkiye genelinde Ahilik kutlamalarına katıldığı büyük organizasyona imza atan cemiyet yönetim kurulunun yeni katılımlarla da güçlendiğini anlatan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Cemiyet olarak Kırşehir'de 2016 yılında 54 cemiyet başkanını getirerek Ahiliğin merkezinin medya yapılanmasında da Kırşehir olduğunu hiçbir karşılık beklemeden gösterme gayretinde olduk. Kırşehir ile ilgili izlenimlerini, medyası ile birlikte programımıza katılan gazeteci ve muhabirler, yayın organlarında anlattı. Kırşehir'in köklü yayın kuruluşlarını bünyesine katan KIRGARAT- C yeni dönemde de özellikle istihdam çalışmaları ve gazetecilerin, yaşadığı sorunları aktarma gayretinde olacak. Bu minvalde düzenlenen ve istişarenin yapıldığı özellikle basın emekçilerinin Emek ve Dayanışma gününde bir arada olmasını önemsiyoruz.”

Kırşehir'de yayın yapan basın temsilcileri kahvaltı sonrası oluşturulan istişare kurulu ile Kırşehir medyasının yaşadığı sorunları tespit ederek çözüm önerilerini aktardı.