İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu emekli öğretmen İlyas Sürmeli vefat etti.


Uzun süredir evinde tedavi gören Sürmeli Kırşehir'de, Türk Ocakları Şubesinin de ilk kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Sürmeli, Kırşehir'de vilayet matbaası üzerinden Cevat Hakkı Tarım'ın, başlattığı Cumhuriyetin ilk dönem gazetecilik faaliyetlerini devam ettiren bir kuşak içerisinde yer alan köy enstitüsü kökenli eğitimci bir yazar olarak uzun yıllar hizmet verdi. Gazetecilik mesleğini babalarından alan çocukları Murat, Ramazan, Kurtuluş, Hürol Sürmeli devam ettiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.