Kırşehir Memur-Sen, “Bir gurup emekli asker, vesayet dönemini özlemiş”

Kırşehir Adalet Sarayına giderek suç duyurusunda bulunan sendikalar, adına konuşan Memur-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, bir güruh emekli askerin vesayet dönemini özlemiş olduğunu söyledi.

Yavuz, açıklamasında; “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi” dedi.

Millet iradesinin yanında olacaklarını belirten Yavuz, “Milletin değerlerinden kopmuş millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde de neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınlanan bildiri içerik itibari ile göstermiştir ki, bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Kanal İstanbul ve Montrö'ye ait cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımcı açıklamaları ile siyasete ve millete müdahale etmek istemişlerdir.”diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.