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Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz:

Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5.

dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında; “Hükümetin masaya sunduğu teklif, ‘Güçlü Türkiye İmkansız', ‘Büyük Türkiye Anlamsız', ‘Yeni Türkiye Gereksiz' fikri sabitinde debeleneler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz” dedi.


Açıklanan oranların hükümetin sunduğu ekonomik hedeflere uyumlu olmadığını ifade eden sendika başkanı Mehmet Fatih Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Hükümetin teklifi, faiz oranlarında ki düşmeyi , kurdaki hareketi, elektrik, doğalgaz ve bazı temel ürünlerdeki yükselişi doğrulamıyor. Toplu pazarlık masası, sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil, masada; haklar, sosyal yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor.”

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