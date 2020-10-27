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Kırşehir Memur-Sen Temsilcisi Yavuz: "Biz, elbette inanç ve değerlerimizi koruyacağız"

Memur-Sen Kırşehir Şube Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz; Fransa Cumhurbaşkanı Makron’un İslamla ilgili açıklamalarına Cacabey Meydanında STK temsilcilerinin katılımıyla tepki gösterdi.

Memur-Sen Kırşehir Şube Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz; Fransa Cumhurbaşkanı Makron'un İslamla ilgili açıklamalarına Cacabey Meydanında STK temsilcilerinin katılımıyla tepki gösterdi.


Sendika Temsilcisi Yavuz, 'İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır' dediği açıklamasında; "İnsanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını kınıyoruz. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir" dedi.


Cacabey Meydanında toplanan guruplar bir süre tekbir getirerek olaysız şekilde dağıldı.

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