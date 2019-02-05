Kırşehir merkez nüfusu 3 bin 482 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Kırşehir'in toplam nüfusu 241 bin 868 kişi oldu.

Bir önceki yıla göre göre ilçe bazlı bakıldığında Akçakent ilçesi; 2017 yılında 3 bin 809 nüfusa sahipken 2018 yılında bu rakam 4 bin 229 kişiye ulaştı. Akpınar İlçesinde; 2017 yılında 7 bin 214 kişi yaşarken 2018 yılında bu rakam 7 bin 826 kişiye ulaştı. Boztepe ilçesinde; 2017 yılı verilerinde 5 bin 237 kişi yaşarken 2018 yılında ilçe nüfusu 5 bin 581'e ulaştı. Çiçekdağı ilçesinde; 14 bin 59 olan 2017 yılı nüfus oranı 2018 yılında 14 bin 735'e yükseldi. Kaman ilçesinde; 35 bin 738 gösterirken 2017 verileri 2018 yılında bu rakam 37 bin 223'e yükseldi. Mucur ilçesinde ise 2017 yılında 18 bin 443 kişinin yaşadığını veren rapor 2018 yılında 18 bin 763 olarak açıklandı.

İl Merkezinde ise nüfus oranı 2017 yılına göre 3 bin 482 kişi arttı. 2017 Yılında Kırşehir Merkezin nüfus oranı 150 Bin 029 iken 2018 yılında 153 bin 511 oldu.