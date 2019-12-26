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Kırşehir Mimarlar Odası'da eski valilik binası yeri konusunda açıklamada bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Kurt, yapımına başlanılan valilik binası inşaat alanı tartışmalarına katılarak inşaat alanının valilik binası dışında bir amaç için kullanılamayacağını söyledi.


Kırşehir'de tartışmaların odak noktasını oluşturan valilik binası inşaat alanının temeli atılmadan öncede yanlış olduğunu söylediklerini belirten Kurt, “Şehir, günden güne büyüyüp gelişen bir yapılanmaya sahip, valilik binasının inşaatı dahi başlamadan yapılan toplantılarda bizler görüşlerimizi beyan etmiştik. Şimdi gelinen noktada ise bölge yeniden tartışmalara açıldı. İnşaatına başlanılan alan valilik binası dışında hiçbir amaç için kullanılamaz”dedi.


Bölgenin valilik binası için projelendirildiğini belirten Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü,


“Tartışılan alan valilik yada hükümet konağı olarak projelendirildi. Kat yüksekliği ve kolan açıklıkları da buna göre dizayn edildi. Hğkümet konağı bir ilde en yüksek rütbeli mülki makamın bulunduğu binadır. Heybetli ve görkemli olması binaya sahipte olması gerekiyor. Dolayısıyla bu devasa makamı başka bir amaç için kullanmak ile ve makama yapılacak en büyük yanlışlık olacaktır. Bölgenin başka bir kuruma yada kişilere verilmesi şehre katacağı değerden çok zarar verecektir.”

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