Kırşehir POMEM 27. Dönem mezunlarını verdi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27. Dönem eğitimlerini tamamlayan 427 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, mezun olan gençlerin vatana ve millete hakkıyla hizmet etme şerefine nail olacaklarını söyledi. Polis adaylarını bugünlere getiren ailelerini tebrik eden Vali Mete Buhara, "Aziz Millete hizmet etmek, bir onur olduğu gibi aynı zamanda çok yüksek bir mesuliyet, bir vebaldir. Mezun olan gençlerimizin hukuktan ayrılmadan, demokratik değerlere bağlı kalarak hizmet edeceğinden şüphemiz yoktur. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın video konferans yöntemiyle katılarak polis adayları ve ailelerine hitap ettiği törende Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Müdürü Prof. Dr. Orçun İmga ile Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da konuşarak ailelere eğitim süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı. Dönem Birincisi Vurkan Alkiş'in yaş kütüğüne plaket çakması ile devam eden törende dereceye giren öğrencilere Vali ve diğer protokol tarafından diploma ve hediyeleri verildi.

Tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.