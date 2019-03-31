Kırşehir protokolü sandık başına gitti

Kırşehir'de protokol oy kullanmak için sandık başına gitti.

Vali İbrahim Akın, eşi ve çocuklarıyla gittiği Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise oyunu Atatürk İlkokulunda eşi ve kızının katılımıyla kullandı. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli Atatürk İlkokulunda oy kullandı. CHP Milletvekili Metin İlhan ise Cumhuriyet İlkokuluna giderek oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Ülkemiz genelinde yerel yönetimler seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Biz de oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk. Ümit ediyorum ki seçimler hem ülkemizde hem de ilimizde bayram havası ortamında gerçekleşir, herhangi üzücü olaylarla karşılaşmayız. Bilindiği gibi seçim güvenliği tedbirlerini almıştık. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.