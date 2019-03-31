İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kırşehir protokolü sandık başına gitti

Kırşehir’de protokol oy kullanmak için sandık başına gitti.

Kırşehir'de protokol oy kullanmak için sandık başına gitti.


Vali İbrahim Akın, eşi ve çocuklarıyla gittiği Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulu'nda oyunu kullandı.


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise oyunu Atatürk İlkokulunda eşi ve kızının katılımıyla kullandı. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli Atatürk İlkokulunda oy kullandı. CHP Milletvekili Metin İlhan ise Cumhuriyet İlkokuluna giderek oyunu kullandı.



Oy kullandıktan sonra açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Ülkemiz genelinde yerel yönetimler seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Biz de oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk. Ümit ediyorum ki seçimler hem ülkemizde hem de ilimizde bayram havası ortamında gerçekleşir, herhangi üzücü olaylarla karşılaşmayız. Bilindiği gibi seçim güvenliği tedbirlerini almıştık. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.