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Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gezilerin iptal edildiğini duyurdu

Kırşehir, Sağlık Çalışanları Derneği 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapılacak Çanakkale ve Bursa gezilerini iptal ettiğini duyurdu.


Çin'de, ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanlarının bütünleşmesi ve kaynaşması adına yapılacak gezi programlarının iptal edildiğini duyuran Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, virüs tehlikesinin ortadan kalkması sonrasında gezi programının yeniden hayata geçeceğini söyledi. Başkan Yavuz, "Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında virüsle ilgili sosyal medya paylaşımlarının önemli olmadığını kişisel hijyenin ise büyük oranda etkili olduğu kanaatini taşıyoruz. Kırşehir'de, sağlık personelinin kaynaşması ve bütünleşmesini sağlama amacını güttüğümüz gezi programımızı da iptal etme kararı aldık. Virüs tehlikesinin ortadan kalktığı resmi birimlerce açıklandıktan sonra gezi planımızla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz halı saha turnuvalarımız da devam edecektir"dedi.

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