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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, kendi antiseptiğini üretti

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere DSÖ tarafından önerilen ’Antiseptik Solüsyonu’ üretti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere DSÖ tarafından önerilen 'Antiseptik Solüsyonu' üretti.


Çin'de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) vakasından sonra dezenfekte ilaçları temininin zorlaşması sonrası komisyon tavsiye kararı ile üretime başlanıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca uygun görülmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı ve kimyager personel tarafından Bakanlığın Majistral El Dezenfektanı Hazırlama Kılavuzu'ndaki formülle el antiseptiği üretimi başladı.


Üretilen Antiseptik Solüsyon'lar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlık sağlık tesislerinde kullanılmaya başlandı.

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