İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Nasuhdede Mahallesinde eskiden hastane olarak kullanılan yeni hizmet binasına tüm birimleri ile taşınma işlemlerini tamamladı.


Binanın hazır hale getirilmesinin ardından Aşıkpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki İl Sağlık Müdürlüğünün yeni yerine taşındığı belirtilen açıklamada, taşınma esnasında bürokratik işlemlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı da ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğünün eski binasında 2007 yılından itibaren hizmet veriyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.