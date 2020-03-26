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Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, sağlık çalışanlarının onurlandırılmasını talep etti

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarının onurlandırılmasını talep etti.


Yazılı yaptığı açıklamada, sendika başkanı Yücesan, "Korona virüs ile enfekte olup, yaşamını yitiren özel ve kamuda çalışan her görevlinin kamu görevi yaptığı dikkate alınarak tüm sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılmasına ilişkin yasal düzenleme talep ediyoruz"denildi.



Halkın evde kalmasının istendiği günlerde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının takdir edildiğini belirten sendika başkanı Yücesan, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Halka evde kal çağrısının yapıldığı günlerde canı pahasına hizmete devam eden sağlık çalışanları kendi hayatlarını hiçe saymaktalar. Bu kutsal görevi de layığı ile canlarını feda ederek yapmaktalar. Sağlık personelinin de bu onuru fazlası ile hak ettiğini düşünüyoruz."

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