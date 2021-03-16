Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nde seçim heyecanı

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerine yakışır bir seçim olması için hazırlıkların tamamlandığını adil bir yarış olması için de şeffaf yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Kılıçaslan, “Şehit Aileleri altıncı başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. Mevcut yönetim olarak bizler ailelerimizin sosyal, kültürel, gerektiği yerde ekonomik alanda daima yanlarında yer alarak onlara evlatlarının acılarını unutturup toplumsal hayatta var olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Maksat ve akıbetlerinin belli olduğunu anlatan Dernek Başkanı Kılıçaslan, “Amacımız, şehit ailelerinin farklı gerekçelerle dağılmalarını önlemek ve onları dernek çatımızda bir arada görebilmektir. Bu kapsamda ayrıştırma politikaları yerine birleştirme politikalarını önemsiyoruz” diye konuştu.

25 Mart'ta gerçekleşecek seçimde, Mutlu Kılıçaslan ile Yunus Erdoğdu başkan olabilmek için yarışacak.