İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşure etkinliği düzenleyecek.

Cuma Namazı sonrasında yaklaşık bin kişiye dağıtımı yapılacak aşure etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, aşure gününün birlik ve beraberlik simgesi olduğunu söyledi. Kılıçaslan, "Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' Projesi kapsamında 20 Ağustos Cuma Günü Cuma Namazı sonrası Cacabey Meydanında aşure dağıtım programı düzenleyeceğiz. Şehit ailelerimiz ile birlikte yaklaşık bin kişiye aşure dağıtımı yapacağız" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.