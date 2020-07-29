Kırşehir şehitliği, Kurban Bayramına hazırlandı

Kırşehir şehitliğinde şehitlerin ebedi yurtları, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından al bayrağın rengi kırmızı, beyaz çiçeklerle donatıldı. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin ebedi yurtlarında 365 gün esaslı dernek olarak bakım, onarım ve süsleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Kılıçaslan, "Kırşehir Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının da katkılarıyla Ahmet Tozluklu Şehitliğinde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapmaktayız. Bayramlarda küçükler, büyüklerini ziyaret eder. Şehit ailelerinde ise tek fark büyüklerin küçüklere gelmesidir. Bizde Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak şehit, anne,baba,eş ve kardeşlerine bayramlık ebedi mekanları hazırladık" dedi.

Şehitlik kameralarla izleniyor

Dernek Başkanı Kılıçaslan, şehitliğin güvenlik gerekçesiyle kurulan 5 farklı kamera açısıyla izlediğini de belirtti. Kılıçaslan; "Ahmet Tozluklu Şehitliğinde derneğimizin girişimleri sonrasında İstanbul'da yaşayan Kırşehirli bir iş insanının vasıtası ile kamera sistemi kurduk. Kurulan sistemle şehitliğin güvenliği de sağlanıyor. Şehitlik, derneğimiz aracılığı ile ailelerin de talepleri doğrultusunda güncelleniyor. Şehitlerimizin mezarları güllere donatılacak" diye konuştu.