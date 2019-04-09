Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence:“Fabrikadan işçi çıkarımı yerine yatırım yapıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, ‘Fabrikadan işçi çıkarılıyor' söylentileri üzerine düzenlenen basın toplantısında, işçi çıkarılmadığını söyleyerek; “ İşçi çıkarmayacağım dedim. Özelleştirme sürecinde devletin verdiği imkanlar doğrultusunda isteyenlerin kamu kurumlarına geçişleri sağlandı. “dedi.

Kırşehir Şeker Fabrikasında çalışanların çoğunun kadrosunun Kırşehirli olmadığını da ifade eden Genel Müdür Erence, “Bugüne kadar taşeronda çalışanları fabrikada üst düzey görevlendirmelerde bulundurduk. Taşeron olarak çalışmış okul ve kabiliyet düzeyleri iyi işçileri aldık ve şef kadrosuna yerleştirdik.”diye konuştu.

Nakliye bedeli uygulaması ile bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Fabrika Genel Müdürü Erence, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Kırşehir'de Mucur ilçesinin köyü ile merkezin köyü yan yana arada bir kilometre var. Mucurun köyündeki kişi fabrikaya getiriyor nakliye bedeli alıyor. Merkezin yanındaki köy ise alamıyor.

Tamamına biz nakliye bedeli yaptık. İnsanlar inanılmaz mutlu oldu. Bu uygulama ilk oldu. Nakliyeciler eskiden fabrika önünde kuyruk oluşturuyordu. Biz ise randevu sistemi yaptık. Şimdi üretici geliyor ve randevusuna göre boşaltıp gidiyor. Çiftçi ve nakliyeci uygulamadan memnun oldu. Biz fabrikayı almadan önce her yıl Kırşehir'in çiftçisinden BİMER ve CİMER'e şikayet gidiyormuş, bu yıl ise bir kişi şikayette bulunmuş.

Bu denli memnuniyet varken şöyle de bir adaletsizlik var. Fabrika insanlara çok kota vermiş, kişi eczacılık yapıyor 5 bin ton kotası var ama hayatında hiç tarla ekmemiş şimdi bu uygulamaların da önüne geçeceğiz.”