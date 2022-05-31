Kırşehir toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında toplanan İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu; bakanlıkça açıklanan 'Toplu Taşıma Araçlarında Maske Takımı Zorunluluğu'nun kalktığı bilgisini kamu oyu ile paylaştı.

Kırşehir Valiliğince yapılan açıklamada, "Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler marifetiyle ilgili kurumlara iletilmiştir. Gelinen aşamada Covid­-19 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarımıza yönelik tedbirler yerine bireysel korunmanın yeterli olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Kırşehir genelinde toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilmesine, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına devam edilmesine karar verildi.