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Kırşehir TSO, ‘Form A belgesi' onaylama başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Form A belgesi onaylamaya başladıklarını duyurdu.


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yoğun lobicilik faaliyetleri sonucunda Kırşehir TSO olarak Form A belgesi düzenleme ve onaylama hizmetine başladıklarını söyledi.


Şehirde önemli yere sahip olan fabrikalar ile üyelerine hizmet vermeye başlandığını belirten Yılmaz, “ Form A belgesi işlemleri için Ankara'ya gitmeden üyelerimiz odamızdan hizmet alabileceklerdir.


Belgelerin verilmesinde daha önce bürokratik işlemlerin bulunuyordu artık bu işlemler olmayacak”dedi.


TSO üyeleri, elektronik sistemin hayata geçmesiyle belgelerini elektronik imzalı olarak https://medos.tobb.org.tr/ adresinde hazırlayıp, onay için daha kısa bir sürede TSO'ya gönderebilecekler. Belgede yer alan karekod ile de ürünün gittiği gümrük idaresinde belgenin gerçekliğine ilişkin araştırma elektronik ortamda yapılabilecek.

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