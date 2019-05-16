Kırşehir TSO'da Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belgelendirme sınavı TSO bünyesinde gerçekleştirildi. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belgelendirme sınavlarına 9 kişi katıldı. Yazılı ve uygulamalı sınava girerek kazananlar belge almaya hak kazanacağı sınavda sonuçlar ise TSO tarafından açıklanacak.