Kırşehir TSO'da seçim hazırlıkları hızlandı

TSO adaylığını geçtiğimiz yıl Şubat ayında açıklayan Ahmet Sarı, projelerinin tanıtım toplantısında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda konuşan Sarı, Kırşehir'de TSO'nun 2 bin 200 üyesine en iyi hizmeti vermek için yola çıktıklarını söyledi. Kayseri - Kırşehir yolunda hazineye ait 11 bin 300 metrekare araziye fuar alanı ve hizmet binası yapmak istediklerini söyleyen Sarı; "TSO bir sivil toplum kuruluşudur. Kırşehir'de TSO'nun fiziki alanının yetersizliğini biliyoruz ve bu şartları iyileştirmek için de yola çıktık" dedi.

"Şehre yatırımcı gelecek Kırşehir kazanacak"

Kırşehir'de yatırımcı eksikliğinin giderileceği ve gençlerin ticari hayata kazandırılması noktasında çalışmalar yürüteceklerini aktaran Sarı; "Ben ve ekip arkadaşlarımızın çoğu OSB bölgesinde faaliyet göstermekte. Ciddi problem olan OSB gelişimi noktasında çalışmalar yürütülecek. Şehrin sorunlarını üst makamlara aktarma gibi ciddi problemler yaşıyoruz. Bünyemizde bulunan her üyenin dertleriyle dertlenip yaşayacağımız süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Kadın girişimci sayısı artacak"

Mevcut yönetimle yol ayrımı sürecine girdikten sonra karar aldıklarını ve kadın girişimci sayısında da artış olacağını ifade eden Sarı açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biz iş erbabı insanlarız. Her birimiz farklı siyasi görüşlere sahip olsa da TSO siyasi bir alan değil. OSB ve Kılıçözü Sanayi Sitesinde ciddi oranda ara eleman açığı var. Bu çıkmazdan kurtulmak için 'kamu, sanayi işbirliği' ile yetişen gençlerimizi iş sektörüne kazandırmak istiyoruz. Sunmak istediğimiz en değerli projemiz çocuklarımız, TSO'nun hizmet alanını genişletmek istiyoruz. Yola çıktığımız günden itibaren Odalar Borsalar Birliği ciddi oranda katkı da sağladı. Bizler yola çıkarken gerekli istişareleri de yaptık. Sadece bakış açımızı değiştirdik. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan yanlışlara düşmeden ve asparagasa girmeden sorunları çözeceğiz. Arakamızda hiçbir siyasi otorite ve gölge yok. Ekibimiz kendi alanında başarılı ve vizyonu olan insanlar. Genç ve dinamik ekibi değerlendireceğiz."