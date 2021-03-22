Kırşehir Türk Ocaklarında Başkan Doğan güven tazeledi

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Sait Konferans Salonu'nda Doğan'ın tek aday olduğu olağan genel kurul toplantısına 235 üyeden 138'i katıldı. Divan Başkanlığını Mehmet Gündüz'ün yaptığı genel kurulda, yönetim faaliyet ve denetleme raporları oylamaya sunularak kabul edildi. Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Doğan yaptığı konuşmada; büyük bir aile olarak birlik beraberlik içerisinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve şehirde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.