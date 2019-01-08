Kırşehir Valiliği dolandırıcılık uyarısı yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde kendisini Valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların Vali İbrahim Akın ya da Vali Yardımcılarının adını kullanarak çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engelliler için tekerlekli sandalye alımı, kanser hastası bir vatandaşın tedavisinin sağlanması gibi gerekçelerle para talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.