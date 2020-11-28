Kırşehir Valiliği 'kış lastiği' uyarısı yaptı

Kış Mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, “Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla Kırşehir il sınırları içerisinde ticari amaçlı olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtların tamamında 01 Aralık 2020 ile 01 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olması yönünde karar alınmıştır” denildi.