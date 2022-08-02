Kırşehir Valiliği'nden kontrollü piknik uyarısı

Valilikçe yapılan açıklamada; 'Orman Yangınları ile Mücadele' içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artmasına ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, orman yangını riskinin yükselmesi öngörüldüğü belirtildi. Yazılı yapılan açıklamada; "Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın piknik amaçlı mangal, semaver, ocak yada tarımsal amaçlı anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir. 5442 sayılı İl idare Kanununun 11.C maddesine göre 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevindedir'. Bu nedenle önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava şartları yada mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiğinden, 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (Kontrollü piknik yapılabilecek Mesire yerleri olan Merkez Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Kırşehir Kent Ormanı ile Çiçekdağı 100. Yıl Atatürk Parkı Mesire Alanı (Çamlık Tepe) hariç olmak üzere ilimiz genelinde; Orman İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde (üretim, bakım) görev alanlar hariç olmak üzere, orman alanlarında hayvan otlatanların, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunanların, arıcıların, çobanların mesire yerleri hariç olmak üzere 25 Temmuz-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6831 Sayılı Kanun'un 74. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. Maddeleri gereğince ormanlara girişler yasaklanmıştır" denildi.