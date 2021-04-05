Kırşehir Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Yazılı yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan rüzgarın 60 ila 90 kilometre saat hızaa ulaşabileceği belirtildi.

Yapılan açıklama ise şöyle; "Gece saatlerinden itibaren başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve 60-90 kilometre saat şiddetindeki yer yer hamleli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir"denildi.

Rüzgar ve olası fırtınaya karşı vatandaşların soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları da isteniyor.