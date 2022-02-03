İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir Valiliği'nden 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.



Açıklama şu şekilde:


"Güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Aynı zamanda gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 derece ve altında seyretmesi beklendiğinden kar erimeleri nedeniyle gizli buzlanma riski oluştuğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.