İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.


Hava sıcaklıklarının 4-8 derece artış göstereceğinin belirtildiği açıklamada, Kayseri'de 36-39, Kırşehir'de 36-38, Nevşehir'de 32-34, Sivas'ta 33-37, Yozgat'ta ise 32-34 derece artış göstereceği ifade edildi. Sıcaklık artışının bir hafta süreli olacağının belirtildiği yazılı açıklamada; "Sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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