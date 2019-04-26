Kırşehir Valisi Akın; "Bağımlılıkla mücadele toplumu yakından ilgilendiren bir konu"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında, "Madde bağımlılığı toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Bağımlılık, sadece bağımlı kişilerin ailelerini ilgilendirmez."dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, daire müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantı da konuşan Vali Akın, Kırşehir'de uyuşturucu başta olmak üzere gençleri zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Toplantının uyuşturucu ile mücadele konusunda alınacak bütün tedbirlerin görüşülüp değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Her zaman söylediğimiz gibi uyuşturucu belası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunlardan bir tanesi. Şunu biliyoruz ki; bu sorun sadece madde bağımlısı olanların ve ailelerinin değil, tüm toplumu yakından ilgilendiren bir sorundur. Bu sorunla başa çıkmanın yolu ve yöntemlerinden biri de tüm kurumlarımız arasında sağlanan işbirliğidir"dedi.

Kırşehir'de bağımlılıkla ilgili her türlü tedbirin alındığını da belirten Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İlimiz ölçeğinde alınması gereken tedbirlerin neler olduğu konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede bir eylem planı hazırlandı ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmeye devam ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda sonuç almaya gayret gösteriyoruz. Toplumda infial yaratan birçok olayın temelinde madde bağımlılığın olduğunu görüyoruz. Toplumun huzur ve güvenliği için bu çalışmaların yapılması önemli. Bundan dolayı bu mücadelede görev alan herkesin bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyorum."