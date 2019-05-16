Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Gençleri, ahlaklı zeki ve sporcu bireyler olarak yetiştiriyoruz"

Gençlik Haftası nedeniyle konuşan Vali İbrahim Akın, "Gençleri, ahlaklı zeki ve sporcu bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin başkanlığındaki heyet Gençlik Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ülkemizin geleceği olan gençleri önemsediklerini ve onları ahlaklı, sporcu, zeki bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Spor dallarında düzenlenen çeşitli müsabakalarda ülke genelinde dereceye giren milli sporcuların da yer aldığı ziyaret, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin'in Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgiler vermesi ile sona erdi.