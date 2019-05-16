İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Gençleri, ahlaklı zeki ve sporcu bireyler olarak yetiştiriyoruz"

Gençlik Haftası nedeniyle konuşan Vali İbrahim Akın, "Gençleri, ahlaklı zeki ve sporcu bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Gençlik Haftası nedeniyle konuşan Vali İbrahim Akın, "Gençleri, ahlaklı zeki ve sporcu bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin başkanlığındaki heyet Gençlik Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ülkemizin geleceği olan gençleri önemsediklerini ve onları ahlaklı, sporcu, zeki bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.


Spor dallarında düzenlenen çeşitli müsabakalarda ülke genelinde dereceye giren milli sporcuların da yer aldığı ziyaret, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin'in Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgiler vermesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.