Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın gerçekleştirdiği ziyarette, Kırşehir'in tohum, süs bitkisi ve sera yatırımları için uygun bir il olduğunu belirtti.

Valilik olarak bu konulardaki projeleri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Ülkemizde tohumculuk alanında önemli mesafeler kaydedilmiştir. Tohumculuk sektöründe etkin stratejiler geliştirerek üretimin, üründen alınan verimin ve ihracatın artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bulunduğu coğrafya ve farklı iklim özellikleriyle süs bitkisi üretimi açısından son derece uygun olan ülkemizde Süs Bitkileri Üreticileri Birliği süs bitkisi üreticilerini temsil eden meslek örgütüdür" dedi.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da sektörleri hakkında bilgi verdiği ziyaret istişare toplantısının ardından sona erdi.