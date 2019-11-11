Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes” adı verilen ve Türkiye'yi rekora taşıyacak ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidanlar Kırşehir'de toprakla buluşturuldu.

Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyonun fidanın toprakla buluşturulacağı “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Kırşehir'de 75 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Akın, fidan dikim etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyonu önlemek, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla 11 Kasım tarihini “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan etmiştir. Bu kapsamda, ülkemizin orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 81 ilde “Geleceğe Nefes” ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında 11.11.2019 tarihinde ülkemiz genelinde saat 11:11'de 2023 farklı noktada daha yeşil bir Türkiye için 11 milyonun fidanın toprakla buluşturuldu. Bizler de ilimizde 38 noktada 75 bin fidanı ‘Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla toprakla buluşturduk"dedi.

Fidan dikim programına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.