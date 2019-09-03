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Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Kırşehir zengin bir kültüre sahip"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Akın, Kırşehir'in zengin kültürü ve turistik değerlerinin tanıtılması için yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.



Kırşehir'in zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, “Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Ahiler diyarı, birçok tasavvuf erlerinin ve gönül insanlarının memleketi Kırşehir, zengin kültürünün yanı sıra özellikle Selçuklu dönemine ait çok önemli eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu kültürü ve tarihi eserleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşıyor. İlimizde kültür ve turizm alanlarında yapılan çalışmaların yakın takipçisiyiz” dedi.

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