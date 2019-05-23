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Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Otobüs şoförleri, hız ve emniyet kemeri kullanımında örnek olacak"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde faaliyet gösteren otobüs ve tur firmaları yetkilileri ile bir araya geldi.


Şoförlerin şehir içinde ve kara yollarında trafikte alınacak tedbirler hakkında bilgilendirildiği toplantıda alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.



Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Karayolları Şube Şefi Erkan Kılıç, Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, TSO temsilcisi, Trafik Şube Müdürleri, Jandarma trafik birim amirleri, ilgili kurum yetkilileri, firma sahipleri ve şoförler katıldı.



Vali Akın, otobüs şoförlerinin aşırı hız yapmama, emniyet kemeri kullanma, aracı yorgun kullanmama, trafik kurallarına uyma gibi konulara uymasının diğer sürücülere de örnek olacağını söyledi.



Her yıl binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği trafik kazalarının ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Otobüs şoförleri trafik kurallarına uymalı, şehir içinde yayalara yol vermeli, uzun yola dinlenerek çıkmalı, hız sınırına ve sürüş seyahat zamanına uymalı ve diğer sürücülere de örnek olmalıdır. Kazaların azaltılması ancak taşımacılık sektöründeki kişi ve kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi ve trafik birimlerimizin de sürekli denetim yapması ile mümkün olacaktır.” dedi.



Otobüs Şoförlerinin Tedbirlere Uyma Konusunda Uyarıldığı toplantı, Trafik Şube Müdürlüğü sunumunun ardından yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi.

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