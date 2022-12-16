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Kırşehir, yabancı basın temsilcilerine tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası İç Anadolu Rotası içinde yabancı basın mensupları Kırşehir’de ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası İç Anadolu Rotası içinde yabancı basın mensupları Kırşehir'de ağırlandı.


Programda basın mensuplarına Kırşehir'in tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve hemen yanında bulunan Japon Bahçesini gezen basın mensupları, Ahi Külliyesine geçerek Ahi Evran-ı Veli Camiini ziyaret etti. Kırşehir ve Anadolu'nun aşıkları, ozanları, kültürel değer ve şahsiyetlerine yer verilen Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nin tanıtıldığı sırada Abdallar Müzik Topluluğu; Merhum Neşet Ertaş'ın türkülerini basın temsilcilerine dinletti.


Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise yabancı konukların kültür, tarih ve müzik şehri, Ahiler diyarı Kırşehir'de ağırlanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

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