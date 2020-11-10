Kırşehir'de 09:05'te hayat durdu

yılında Cacabey Meydanında düzenlenen törenle arandı.

Tören alanında Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumları sonrasında saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Sirenler ile birlikte vatandaşlar ve protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu.

Cacabey Meydanında düzenlenen törenlere Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, siyasi partilerin temsilci ve başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. Saatler 09:05'i gösterdiğinde ise şehir genelinde bayraklar yarıya indirilerek insanlar saygı duruşunda bulundu. İl Genelinde vatandaşların siyah maske takarak matemlerini yansıttığı da gözlendi. Resmi törenler sona erdikten sonra bir gurup kadın meydanda bulunan Atatürk anıtına karanfil bıraktı.