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Kırşehir'de, 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kavganın görüntüsü ortaya çıktı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kavganın görüntüsü ortaya çıktı.


Ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarına göre ilçede bir sokak üzerinde bir kişi yaşanan olayı izlerken 2 kişide kavga ediyor. Tartışmanın bir süre sonra büyümesinin ardından tarafların silah çektikleri kameraya yansıyor. Yaşanan olayda G.G., tabancasını ateşleyerek M.Ş,'yi vurup olay yerinden uzaklaşıyor.



Yaşanan olaya da ağır yaralanan M.Ş., sevk edildiği Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gördükten sonra yaşamını yitirmişti.


Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.G. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına almıştı.

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