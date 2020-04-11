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Kırşehir'de 12 dairelik apartmanda karantina uygulaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 12 dairelik bir apartmanda karantina uygulaması yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 12 dairelik bir apartmanda karantina uygulaması yapıldı.



Kırşehir Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile karantina tedbirini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Kırşehir Merkez Medrese Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.



Kırşehir Emniyetinin güvenlik önlemleri aldığı binada sağlık görevlileri daireleri tek tek gezerek ateş ölçümleri ile birlikte sağlık kontrolü yaptı.

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