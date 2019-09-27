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Kırşehir'de 14 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kırşehir’de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 14 bin 810 adet kaçak sigara ile 464 bin 200 makaron ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 14 bin 810 adet kaçak sigara ile 464 bin 200 makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara üretimi ve satışı yapan iş yerleriyle ilgili yaptığı çalışmalar sonrasında operasyon başlattı.


44 iş yerine düzenlen operasyonda; satışa hazır 14 bin 810 tek dal sigara, doldurulmak için hazırlanmış 464 bin 200 bandrolsüz makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 43,5 kilogram kaçak nargile tütünü, sigara dolumunda kullanılan bazı malzemeler ve bandrolsüz sigara kutuları ele geçirildi.

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