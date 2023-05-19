Kırşehir'de '19 Mayıs' coşkusu

Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 19 Mayıs'ın büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını söyledi. Vali Mete Buhara, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden sürecin en önemli dönüm noktası olmuştur. Bu tarihin Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz, istikbale yönelik hedefleri olan milli birlik ve beraberliğimize, milli değerlerimize sahip çıkan bir nesile emanettir ve bu nesil güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesidir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cacabey Meydanında Atatürk heykeline Çelenk sunulması ile başlayan programa Aşıkpaşa Spor Salonu'nda devam edildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda gençlik lideri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Halk oyunları ve karate, jimnastik ve tekvando sportif gösterilerinin de yapıldığı programda Gençliğe Hitabe ve gençliğin ataya cevabı okundu.