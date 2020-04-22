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Kırşehir'de 2 binadaki 14 günlük karantina uygulaması sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınan 2 binadaki uygulama sona erdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınan 2 binadaki uygulama sona erdi.


İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kırşehir Merkez Kervansaray Mahallesi'nde bulunan 2 blok halindeki bir sitede ikamet eden vatandaşların bazılarının yapılan kontrollerinde korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanılması nedeniyle 14 günlük karantina kararı verilmişti. 14 günün ardından karantina sona ererken, karantina süresince düzenli sağlık kontrolleri yapılan bina sakinlerinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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