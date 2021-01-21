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Kırşehir'de 2020 yılında bin 94 hastaya anjiyo ünitesinde müdahale yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesi’nde 2020 yılında bin 94 hastaya müdahale edildi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesi'nde 2020 yılında bin 94 hastaya müdahale edildi.


Kırşehir'in yanı sıra, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ilçeleriyle Sarıyahşi, Evren ve Ortaköy ilçesinde yaşayan bin 94 vatandaş, tedavi olmak için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Bin 94 hastaya müdahalede bulunulan hastanenin koroner anjiyografi ünitesi, 2017 yılında hastane bünyesinde kurulmuştu. 7 kardiyolog hekimiyle hizmet veren koroner anjiyografi ünitesinde daha önce Kayseri ve Ankara'ya yönlendirilen hastalar, hemen tedaviye alınarak tıkalı damarları açılıyor.


Damarları açılan hastalar ise koroner yoğun bakıma alınarak tedavi ediliyor.

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